Beşiktaş taraftarı maçı bekliyor

Yağmur engellemedi

Süper Lig\'de haftanın karşılaşması olan Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Siyah Beyazlı taraftarlar Köyiçin\'de karşılaşmayı bekliyorlar. Beşiktaş semtinde bulunan Köyiçin\'deki Kartal heykeli etrafında toplanan Siyah Beyazlılar yağmurlu havaya rağmen tezahüratlar ile maça ısınıyorlar. Beşiktaş futbol takımı sponsorlarından olan Nesine\'nin kurmuş olduğu çadır etrafında toplanan taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarda bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Beşiktaş taraftarı tezahüratlar

-Meşaleler

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HABER - KAMERA: SERCAN SAPANATAN-OLGUCAN KALKAN - İSTANBUL / DHA