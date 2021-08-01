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Spor

Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

01 Ağustos 2021 22:30

Beşiktaş Kulübü, Welinton Souza’nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen, bugün ise Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilen futbolcumuz Welinton Souza’nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Welinton Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

 

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