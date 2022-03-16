Beşiktaş'tan tarihi sponsorluk anlaşması

Beşiktaş'ın yeni forma göğüs sponsoru Rain Yazılım oldu. Ayrıca sözleşmeye Vodafone Park'taki Güney Tribün'ü sponsorluğu da dahil edildi. Siyah-beyazlılar bu anlaşmadan 12 milyon 250 bin Euro artı KDV'lik bir geliri kasasına koyacak.

2 yıllık yapılacak anlaşmadan 14 milyon dolar gelir elde edilecek ve Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak.

Şu anda göğüs sponsoru olan Beko’nun ise forma sırt sponsoru olarak devam edeceği belirtildi.

KAP açıklaması

"Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile 23-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 22-2023 sezonundan başlamak üzere 23-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır."