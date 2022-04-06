Beşiktaş'tan Sörloth için Gedson Fernandes formülü!

Michy Batshuayi'den beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, gol yollarındaki sorunu Alexander Sörloth ile çözmeyi hedefliyor.

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle zirvenin çok uzağına düşen Beşiktaş, yeni sezona tartışmasız bir santrforla girmeyi hedefliyor.

Listenin ilk sırasında ise Alexander Sörloth var.

Hava toplarında etkili, top saklama kabileyeti yüksek, fizik gücü üst seviyede golcü isteyen teknik direktör Valerien İsmael'in önüne Sörloth'un ismi konuldu.

Sabah'ın haberine göre; Fransız hoca da Norveçli yıldızı mercek altına aldıktan sonra onay verdi.

Gedson formülü

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, istediği gibi bir sezon geçiremedi.

Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenmezken Beşiktaş'ın da sezon bitmeden Leipzig ve Sörloth cephesi ile görüşme yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için belirlediği iki yöntem mevcut.

Birincisi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. Ancak bu teklif Leipzig tarafından kabul görmezse Gedson Fernandes taktiği uygulanacak. İkinci seçenek olarak bonservisli satın alma ve yüksek oranda pay seçeneği sunulacak.