Beşiktaş'tan seyircisiz oynanacak maçlar için 'karton taraftar' projesi

Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında haftalardır ara verilen Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor. Salgın nedeniyle maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle 'karton taraftar' projesini başlatan siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.