Beşiktaş'tan Nainggolan'a teklif iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Inter'den ayrılması beklenen Radja Nainggolan'a teklif yaptığı iddia edildi.

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Inter ile yollarını ayırması beklenen 33 yaşındaki Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan'a 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Geçen sezonu Cagliari'de kiralık geçiren Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için Inter'den 2 milyon Euro istediği, Inter'in ise 1.2 milyon Euro verebileceğini oyuncuya ilettiği ifade edildi.

Belçikalı 10 numara, geçen sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 26 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.