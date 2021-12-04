Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan George Kevin N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 kalan Beşiktaş'ta George Kevin N'Koudou maçın son anlarında sakatlandı.

Siyah-beyazlılar sahayı sedyeyle terkeden Fransız oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır." ifadeleri yer aldı.