Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sol 'biceps femoris' adalesinde zorlanma tespit edildi.

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sol adelesinde zorlanma tespit edildi. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N'koudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."