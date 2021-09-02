Beşiktaş'tan Mohamed Elneny için teklif

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Mohamed Elneny için girişimlere başadı. Siyah Beyazlılar, İngiliz ekibine resmi teklifini iletti.
Beşiktaş orta saha transferi için girişimlerine hız verdi. Siyah-beyazlılar, Arsenal’dan Mohamed Elneny’i transfer etmek istiyor.
İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten Beşiktaş, transferin bugün tamamlaması halinde 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA listesine ekleyecek.
2019-2020 sezonu Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncu, geçen sezon Arsenal’da görev yaptığı 41 maçta 3 gol attı. (NTV Spor)