Beşiktaş'tan Koray Günter hamlesi

Beşiktaş, Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'in transferi için temasa geçti.

Stoper mevkisi için yerli takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter için girişimlerini hızlandırdı.

Siyah-beyazlı kulübü, Koray Günter transferi için Verona'yla görüşmelere başladığı öne sürüldü. Oyuncunun bonservis bedeli 1.5-2 milyon euro seviyesinde belirlendi.

Daha önce Galatasaray forması da giyen Günter, 2020'de transfer olduğu Verona'da 86 karşılaşmada 1 gol -3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ligde toplam 25 maça çıkarken 2177 dakika sahada kaldı.