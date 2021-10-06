Beşiktaş'tan iki milli yıldıza kanca

Beşiktaş, 2 önemli milli yıldızı transfer etmek için planını yaptı. Siyah-beyazlılar sezon başında çok istediği Kaan Ayhan'ı ocak ayında, eski yıldızı Cenk Tosun'u ise haziranda bitirmeyi düşünüyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Beşiktaş, 2 önemli milli yıldızı transfer etmek için planını yaptı. Siyah-beyazlılar, sezon başında çok istediği ismi ocak ayında, eski yıldızını ise haziranda bitirmeyi düşünüyor.

Beşiktaş, Kaan Ayhan için yaz transfer döneminde ısrarlı girişimlerde bulunmuş ancak kulübü Sassuolo olumsuz cevap vermişti. Başarılı stoperden vazgeçmeyen Siyah-beyazlılar, İtalyan takımının oyuncu hakkındaki kararını değiştirmesini bekliyor.

Sassuolo'yu ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu transferi ocak ayında bitirmeyi hedefliyor.

Serie A'da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da haber göndererek siyah-beyazlı kulübe gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Cenk Tosun bedelsiz gelecek

Kartal'a geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak dönen ancak Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Cenk Tosun ise ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek.

Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi hazirana kadar beklemek...

30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.

Kaan Ayhan Sassuolo'da ne yaptı

Geçen sezon Sassuolo formasıyla 23 karşılaşmada forma giyen Kaan Ayhan, skora da 1 asistlik katkıda bulundu.

26 yaşındaki milli stoper, bu sezon ise 3 mücadelede ter dökerken toplam 98 dakika sahada kaldı.

UEFA: Güven formunu koruyabilecek mi?

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki yıldızı Güven Yalçın, performansıyla yeniden dikkat çekmeye başladı.

Son 2 maçta 3 kez rakip ağları sarsan Güven'in, Sivas maçında attığı goller büyük beğeni topladı. Yükselişe geçen forvetin bu formu UEFA'nın da gözünden kaçmadı.

UEFA'nın Devler Ligi hesabından yapılan paylaşımda; "Güven, 2 maçta 3 gol attı. Golcü formunu koruyacak mı?" ifadeleri kullanıldı.

Vodafone Park'ın zemini Sporting maçına hazır

Öte yandan sezonun ilk maçından itibaren Vodafone Park'ın yenilenen zemini hem futbolcuların hem de teknik heyetin eleştirilerinden nasibini almıştı.

Sivas maçı öncesi oluşan boşlukta hibrit takviyesi yapılan saha, bir nebze toparlanmış görüntüsü verdi.

19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına kadar zeminin etraflıca elden geçirilerek düzeltileceği ifade edildi.