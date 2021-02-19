Beşiktaş'tan Cenk Tosun'un sakatlığıyla alakalı açıklama

Siyah-beyazlılar'ın son oynadığı Gençlerbirliği maçında aldığı darbeye bağlı olarak sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 27. haftada oynayacağı Denizlispor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş'tan sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlılar'dan yapılan açıklamada, üç günlük iznin sona erdiği belirtildi ve Denizlispor maçının hazırlıklarına başlandığı kaydedildi.

Sakat oyucnuların durumlarıyla ilgili ise şu açıklama yapıldı:

"Sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen futbolcumuz Cenk Tosun tedaviye alınırken, tedavilerine devam edilen Francisco Montero ile Rachid Ghezzal idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı."