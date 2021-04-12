Beşiktaş'tan Cenk Tosun'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş kulübü, BB Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun’un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Cenk Tosun’a, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü’nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.

Cenk Tosun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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