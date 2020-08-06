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Spor

Beşiktaş için 'Bırakmam Seni' bağış kampanyası

Programın sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan yapacak

06 Ağustos 2020 15:00

9 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de Beşikyaş için Vodafone Park'ta yapılacak "Bırakmam Seni" bağış kampanya gecesi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Beşiktaş, başlattığı 'Bırakmam Seni' adı altındaki yardım kampanyasında kulübe gönül verenlerden maddi destek talep edecek. 'Bırakmam Seni' adlı kampanya Kanal D'de yayınlanacak, programın sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan yapacak.

Beşiktaşlı birçok sanatçının da yer alacağı programda yönetim kurulu, eski futbolcular, erkek-kadın futbol takımı, erkek-kadın basketbol takımı, hentbol takımı ve tekerlekli sandalye basketbol takımı katılacak.

Programa ayrıca Sergen Yalçın, Yılmaz Erdoğan, Hülya Avşar, Zafer Algöz, Hakan Altun, Barış Murat Yağcı, Cihan Talay gibi isimler de katılacak.

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