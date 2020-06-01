Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ ismi verilsin

Beşiktaş, Koronavirüs' yakalanan ilk sağlık çalışanı olan ve hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin 2020-21 sezonunda yer alması için TFF'ye başvurulduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.

Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla"

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.

Cemil Taşçıoğlu’nun ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyordu.

Taşçıoğlu "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri” ve “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlı kitapların da yazarıydı.