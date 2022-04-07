T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta yaprak dökümü

07 Nisan 2022 15:34

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’ı gelecek sezon için kadroda düşünmüyor.

Kara Kartal’da teknik direktör Valerien Ismael, sakatlıkları bulunmamasına rağmen, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’ı Trabzonspor maçının kadrosuna dahil etmemişti. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 3 futbolcuyu yeni planlamasında düşünmediğini net bir şekilde gösterdi. Töre ve Oğuzhan’ın kariyerlerine İstanbul’da devam etmeye olumlu baktığı ifade edildi. 36 yaşındaki Mehmet Topal’ın da sezon sonunda profesyonel futbol hayatını noktalamayı planlanıyor.

oğuzhan özyakupbeşiktaştransferValerien Ismael
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24