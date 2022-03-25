Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı!

Beşiktaş, Valerien Alexandre Ismael ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." denildi.

46 yaşındaki teknik direktör Siyah-Beyazlılarda 750 bin euro kazanacak.

Fransız çalıştırıcı takımla antrenmanlara bu hafta başlayacak ve 3 Nisan'da Trabzonspor karşılaşmasında kulübede yerini alacak.

Önder Karaveli ise Valerien Ismael'in ekibinde yer alacak.

Valerien Ismael kimdir?

Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.