Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Beşiktaş'ta Valerien Ismael de puan kayıplarına çare olamadı.

Bu sezon üçüncü teknik direktörle mücadele eden Beşiktaş, umduğu başarıya ulaşamadı.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon, geçen sezon şampiyonluk yaşatan Sergen Yalçın'ın yanı sıra 19 Yaş Altı Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, görev aldı. Beşiktaş, her üç teknik direktör yönetiminde de puan kayıplarına engel olamadı.

Sergen Yalçın ile 24 puanlık kayıp

Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk 15 haftasında görev yapan Sergen Yalçın yönetiminde 24 puan kaybetti. Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 6 galibiyet alabilen Beşiktaş, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Önder Karaveli yönetiminde 20 puan yitirdi

Beşiktaş, Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Önder Karaveli yönetiminde de 15 maça çıktı.

Sergen Yalçın'a göre daha iyi bir görüntü ortaya koyan Karaveli, buna rağmen puan kayıplarına engel olamadı. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 6 kez kazanırken, 7 beraberlik ve 2 yenilgiyle 20 puandan oldu.

Ismael yönetiminde 4 maçta 7 puan gitti

Bu sezon üçüncü teknik direktör olarak takımın başına getirilen Valerien Ismael yönetiminde de Beşiktaş, henüz istediği sonuçlara ulaşamadı.

Fransız teknik adamın yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş, sadece bir kez kazanabildi. 2 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu.

Beşiktaş, Ismael yönetimindeki 4 maçta 7 puandan oldu.

Umutlu başlangıçlar yetmedi

Beşiktaş, her üç teknik direktör yönetiminde umutlu başlangıçlar yapsa da umutlarının tükenmesine engel olamadı.

Geçen sezonun şampiyon takımı olarak bu sezonu unvanını korumak için sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile iyi başladığı sezonda hızlı bir düşüş yaşadı.

Sergen Yalçın yönetiminde sezonun ilk 8 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puanlık kayba engel olamadı.

Yalçın'ın teknik direktörlüğünde ilk sekiz haftada liderin 2 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını taşıyan Beşiktaş, yaşadığı puan kayıplarıyla 15. haftada zirvenin 18 puan gerisine düştü.

Önder Karaveli'nin göreve gelmesiyle toparlanma sinyali veren ve üst sıraları zorlayan Beşiktaş, bu çalıştırıcının görev aldığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi sonunda 9 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli'nin teknik direktörlüğündeki sonraki 7 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan kaybetti.

Şampiyonluk umutlarının azalmasının ardından ilk üç sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veren Beşiktaş, Karaveli yönetiminde ilk 8 maçta elde ettiği puanlarla 23. haftada üçüncü sıradaki Aytemiz Alanyaspor'un 2 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip, sonraki haftalarda yaşadığı kayıpla 30. haftada üçüncü durumda bulunan Fenerbahçe'nin 7 puan arkasına düştü.

Ismael ile son 2 maçta hayal kırıklığı yaşadı

Sezonun kalan bölümünde görev yapmak üzere takımın başına gelen Ismael yönetiminde de umutlar tersine döndü.

Zorlu Trabzonspor maçıyla göreve başlayan Ismael, bu karşılaşmada alınan sonuç ve oynattığı futbolla camiayı umutlandırdı. Şampiyonluk için gün sayan rakibi karşısında Beşiktaş 1-1 beraberlikle sahadan ayrılırken, bir sonraki hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerek Ismael yönetiminde iyi bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Ismael yönetimindeki son 2 maçta ise kötü sonuçlardan kurtulamadı. Deplasmanda GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, evinde de Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Ismael yönetimindeki ilk iki maçta 2 puan yitiren Beşiktaş, son iki karşılaşmada ise 5 puan kaybetti.

Ismael yönetimindeki ilk iki maçta 4 puan toplayarak Avrupa kupaları için ilk dört sırada yer alma umutlarına giren siyah-beyazlı ekip, 50 puana ulaştı ve 3 puan farkla dördüncü Medipol Başakşehir'in arkasında yer aldı.

Beşiktaş son 2 haftadaki kayıplarla 34. haftada Medipol Başakşehir ile farkın 6 puana çıkmasına engel olamadı.