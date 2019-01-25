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Spor

Beşiktaş'ta Vagner Love ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, "Vagner Love'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

25 Ocak 2019 23:14

Spor Toto Süper Ligi 19. haftasında oynanan Beşiktaş - B.B. Erzurumspor mücadelesinin ardından Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Brezilyalı oyuncu Vagner Love ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Corinthians Başkanı Andres Sanchez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ”Biz şu an Beşiktaş cephesinden gelecek haberi bekliyoruz” demişti.

Anlaştığı Corinthians’a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etmekle tehdit etmiş ve sonrasında fesih için görüşmeler başlamıştı.

Brezilyalı golcü yaptığı açıklamada ”Beşiktaş’ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak… Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA’ya giderim” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş da Love’ın bu sözlerinin ardından oyuncusu disiplin kuruluna sevk etme kararı almıştı.

 

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