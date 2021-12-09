Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ilk görüşme gerçekleştirildi iddiası

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim kurulu yeni teknik direktör için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörüne karar vermeye çalışıyor. Sergen Yalçın’ın istifasının ardından öne çıkan ilk isim Daniel Farke.

NTVSpor'da yer alan habere göre, Alman teknik adam 5 sezon görev yaptığı Norwich City’den 1 ay önce ayrıldı. İddiaya göre siyah beyazlılar 45 yaşındaki teknik adam ile ilk görüşmeyi yaptı. Anlaşma sağlanması halinde Farke gelecek hafta göreve başlayacak.

Sergen Yalçın ile yolları ayıran yönetim kurulunun diğer adayları ise şu şekilde:

Şenol Güneş

Slaven Bilic

Rıza Çalımbay

Mehmet Özdilek

Francesco Farioli