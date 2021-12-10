Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta yeni teknik direktör için arayışlar sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin Daniel Farke ve Jesse Marsch ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra gözler yönetime çevrildi. Yönetimin, yeni teknik adamı Pazartesi gününe kadar İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

Önceliğini yabancı teknik direktöre veren Beşiktaş’ta Slaven Bilic ve Edin Terzic isimleri gündeme geldi.

Terzic’in Borussia Dortmund’tan ayrılmak istememesi, Bilic’in de Beijing Guoan ile devam eden kontratı görüşmelerin önünü tıkadı.

Beşiktaş yönetimi, bu gelişmeler üzerine Daniel Farke’ye yöneldi. Alman teknik adam, Norwich City'yi 2 kez Premiere Lig'e çıkardı.

Gündemdeki ikinci aday ise Jesse Marsch. Son olarak Leipzig’te görev yapan Birleşik Amerikalı teknik adam ile görüşmeler sürüyor.

Yukatel Kayserispor karşılaşmasında Beşiktaş'ın başında alt yapı antrenörlerinden Önder Karaveli olacak. (TRT Spor)