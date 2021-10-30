Beşiktaş'ta sakatlık kâbusu geri döndü; Batshuayi, oyuna devam edemedi

Bu sezon sakatlık problemiyle boğuşan Beşiktaş'ta bir kötü haber de Michy Batshuayi'den geldi.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş yıldız golcüsü Michy Batshuayi'yi kaybetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Belçikalı golcü sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı. Oyuna devam eden Batshuayi birkaç dakika sonra yeniden kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi.

Kenan Karaman, 23. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna girdi.

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuncuların bir bölümü birçok maçı kaçırmıştı.

Michy Batshuayi'nin Sporting ve Trabzonspor maçlarında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.