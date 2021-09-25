Beşiktaş'ta sakatlar kervanına 3 kişi daha eklendi

Beşiktaş, Atiba, Pjanic, Kenan Karaman ve Montero'nun sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. İspanyol stoperin Covid-19 testi pozitif çıkarken, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem, Kenan Karaman'ın parmağında ise kırık tespit edildi.

Beşiktaş'ta sakatlar kervanının son isimleri Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic ve Kenan Karaman oldu. İzmir'e götürülen ancak hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Francisco Montero'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

3 oyuncuya MR çekildi

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Pjanic maç sırasında sakatlandı ve yerini 32. dakikada Güven Yalçın'a bıraktı. Maç sonunda da Atiba sakatlık yaşamıştı.

Bugün yapılan MR sonuçlarının ardından siyah-beyazlı kulüp oyuncular hakkında açıklama yaptı.

Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem, Kenan Karaman'ın sol el ikinci parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edildi.

İspanyol stoper Montero'nun ise Koronavirüs testi pozitif çıktı.