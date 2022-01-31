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Spor

Beşiktaş'ta sakatlanan Rachid Ghezzal kamptan ayrıldı

31 Ocak 2022 11:16

Beşiktaş, Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır."

 

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