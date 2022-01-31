Beşiktaş'ta sakatlanan Rachid Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş, Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.
Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır."