Beşiktaş'ta Rosier hamlesi; menajerleri İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans sergileyen ve kadrosunda tutmak istediği Rosier'in menajerleri İstanbul'a geldi.

Sezon başında Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'dan kiraladığı Valentin Rosier, gösterdiği performansla sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Siyah - beyazlıların kadroda tutmak istediği Fransız oyuncunun menajerleri önceki gün İstanbul'a geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi Rosier ile maddi konularda anlaşmaya vardı. Portekiz kulübünün de oyuncuyu bir yıl daha kiraya vermeye sıcak baktığı iddia edilirken Beşiktaş sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

Bonservis bedelini yüksek tutan Sporting ile Beşiktaş arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı. Kiralama bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, bu rakamın zorunlu satın alma maddesine koydurulmasını istediği bonservis bedeline eklenmesini istiyor.