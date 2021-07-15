Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal paniği

Beşiktaş yönetimi, teklifini yaptı ama ne Rachid Ghezzal’den ne de Leicester’dan dönüş yapılmadı. Yıldız oyuncunun transferi için Galatasaray’ın da devreye girmesi, siyah-beyazlı takımda tedirginliğe yol açtı.

Geçen sezon 17 asist ve 8 golle Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki en etkili ismi olan Rachid Ghezzal'in siyah-beyazlılarda kalma ihtimali gün geçtikçe zayıflıyor. Beşiktaş, bonuslarla birlikte Cezayirli yıldıza 2.5 milyon euro teklifte bulundu. Ghezzal'den olumlu veya olumsuz yanıt gelmedi. Leicester City Kulübü'yle de oyuncudaki belirsizlik nedeniyle bir görüşme yapılmadı. Ghezzal'deki bu sessizliğin nedeninin Galatasaray'ın devreye girmesi olduğu öğrenildi.

Çebi beklemede

Sözcü gazetesinden Ali Aydın'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların, Cezayirli futbolcunun istediği 3.5 milyon euroluk maaşı ödeyebileceklerini oyuncunun menajerine ilettiği ortaya çıktı. Beşiktaş'ta bu gelişmelerin paniği yaşanırken Ghezzal'in de son günlerdeki nötr tavrı tedirginliğe yol açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi, önerilen 2.5 milyon euronun üzerine çıkmayacaklarını kurmaylarına iletti. Çebi'nin, Ghezzal konusunda “Sonuna kadar bekleyelim görelim” görüşünde olduğu konuşuluyor.

Yeni hedef Rony Lopes

Sergen Yalçın'ın istemesi üzerine Beşiktaş, Sevilla'dan Rony Lopes'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Portekizli sağ kanat oyuncusunu kiralamak için Sevilla'ya teklif yaptığı öğrenildi. İspanyol basınında teklifin ciddi olduğu ve siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon Fransa'nın Nice takımında kiralık oynayan 25 yaşındaki futbolcu, 33 maça çıktı ve 5 gol-2 asistle oynadı.

Rosier tamam

Galatasaray devreye girse de Beşiktaş'ta oynamak için can atan Valentin Rosier'de sorun yok. Siyah-beyazlı yönetim, Sporting Lizbon'la yaptığı son görüşmede 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifinde anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.