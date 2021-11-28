Beşiktaş'ta Michy Batshuayi beklentinin altında kaldı

Giresunspor karşısında 4-0'lık mağlubiyet alan Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Siyah- Beyazlı ekipte, Giresunspor karşısında Belçikalı golcü Michy Batshuayi 11’deki yerini aldı.
Hatayspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olunan karşılaşmaya 11’de başlayan ve yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınan Batshuayi, ligde oynanan Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında formasından uzak kalmıştı.
Ajax maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Belçikalı golcü, Giresunspor maçının 11’indeki yerini aldı. Ancak tecrübeli futbolcu, etkili olamadı.