Beşiktaş'ta 'Leonardo Da Vinci'ye Saygı' sergisi açıldı

Beşiktaş Belediyesi, Mona Lisa tablosuyla tanınan sanatçı 'Leonardo Da Vinci'ye Saygı' sergisi açtı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından Leonardo Da Vinci'nin 500'üncü ölüm yıldönümü anısına düzenlenen sergi, Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sergiye sanat, edebiyat ve akademi dünyasından birçok isim katılırken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sanatı Beşiktaş’ın kılcal damarlarına yaymak istediklerini söyledi.

Sergide söz alan ressam Onay Akbaş ise serginin gezici bir sergi olduğunu belirterek, "Biz Türk sanatçılar olarak böyle bir projeye ‘Da Vinci’nin 500. ölüm yıldönümünde nasıl bir katkıda bulunabiliriz?’ diye düşündük. Sonuçta evrensel bir değer. Üretilen evrensel değer bizim de değerimizdir. Da Vinci’nin o seyahatlerde kendilerine ne ifade ettiğiyle ilgili bütün sanatçılar burada kendi özgün işlerini yaptılar" diye konuştu.

'Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi' MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde 5

Mart tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.