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Spor

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split'e kiralandı

01 Ekim 2020 17:46

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan forvet oyuncusu Umut Nayir, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'le anlaşma sağladı.

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