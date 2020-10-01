Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split'e kiralandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Beşiktaş'ta kadro dışı kalan forvet oyuncusu <strong>Umut Nayir</strong>, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'le anlaşma sağladı.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p><em>NTVSpor'da yer alan habere göre, </em>Beşiktaş'ta Umut Nayir, 400 bin Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Hajduk Split'e kiralandı.</p>\n<p>İki sezon önce Beşiktaş’a 250 bin Euro karşılığında transfer olan Umut Nayir, geçen sürede Siyah beyazlı formayla 28 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.</p>\n<div class="col-12 order-6">\n<div class="content">\n<p>Umut Nayir geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>