Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split'e kiralandı

NTVSpor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta Umut Nayir, 400 bin Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Hajduk Split'e kiralandı.

İki sezon önce Beşiktaş’a 250 bin Euro karşılığında transfer olan Umut Nayir, geçen sürede Siyah beyazlı formayla 28 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.