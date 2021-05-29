Beşiktaş'ta bir yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazasında sürücü için istenen ceza belli oldu

Asli kusurlu olduğu ve herhangi bir kusur atfedilebilecek kişinin bulunmadığı vurgulanarak şoför Baki Tatlı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralama neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse, şüpheli Baki Tatlı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. (DHA)

Olay nedeniyle gözaltına alınan şoför, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak suretiyle ya da benzer haberleşme cihazlarını alarak kullanmak suretiyle kural ihlalinin açıkça gerçekleştiği ve sürücülerin kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, yaklaşırken hızını azaltmak zorunda bulunmasına rağmen hızını azaltmayarak hız sınırının iki katı civarında hızı aşmak suretiyle ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği ifade edildi.