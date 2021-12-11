Beşiktaş'ta ilk hedef Güneş, B planı Bilic

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından pek çok isim gündeme gelse de, yönetimin koltuk için en güçlü adayı usta teknik adam Şenol Güneş. 2015-2019 yılları arası dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran ve üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşatan başarılı teknik adamla bugün görüşme yapılacak.

Fotomaç'ın haberine göre; daha önce kulüpte çalıştığı yıllarda Başkan Ahmet Nur Çebi ile iyi ilişkileri olan deneyimli hocanın, başkan faktörü nedeniyle teklifi kabul edebileceği yorumları yapılıyor.

Yönetim, Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş idaresinde çıkılmasını istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın B planı da belli. Şenol Güneş'le anlaşılamaması halinde bir başka eski hoca Slaven Bilic'le görüşülecek.