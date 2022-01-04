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Spor

Beşiktaş'ta iki Koronavirüs vakası daha

Beşiktaş, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda toplam vaka 7'ye yükseldi

04 Ocak 2022 13:20

Beşiktaş'ta bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi rutin Covid-19 PCR testinin uygulandığını belirterek, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçleri, ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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