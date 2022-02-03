Beşiktaş'ta hedef Boupendza ve Lacazette

Teknik direktör Önder Karaveli, siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkacakları karşılaşmada sürekli hücumu düşünen ve kaleyi daha çok yoklayan bir takım kurgulamak istiyor.

Kanada Milli Takımı'nda forma giyen Larin ve Atiba'nın Akdeniz ekibine karşı oynama ihtimalinin zayıf olduğu öğrenilirken, Ghezzal ve Josef De Souza'nın iyileştiği gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ta sol kanada Larin'in yerine Güven'in monte edilmesi planlanırken, orta sahada ise Josef ve Pjanic ile birlikte Emirhan'ın görev alma ihtimali olduğu öğrenildi.

Yeni sezon planlaması

Öte yandan siyah-beyazlılar, yeni sezon planlaması dahilinde kadrosuna kattığı Gedson'un ardından transferde rotayı forvet mevkisine çevirdi.

beIN Sports Türkiye'nin haberine göre, Beşiktaşlı yöneticiler Süper Lig'de Atakaş Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza ile Arsenal'in Fransız yıldızı Alexandre Lacazette'i transfer listesine aldı.

Bu sezon başında Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'ye transfer olan 25 yaşındaki Boupendza, çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

2017 yılında Lyon'dan Arsenal'e transfer olan 30 yaşındaki Lacazette'in ise Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Premier Lig'de bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Fransız yıldız, 3 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.