Beşiktaş'ta Güven Yalçın-Jahovic takası gündemde

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği Antalyasporlu Adis Jahovic için tüm şartları zorluyor. Golcü futbolcunun transferinde performansıyla bekleneni veremeyen Güven Yalçın'ın takasta kullanılması gündeme geldi.

Kadrosuna bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic'i gözüne kestirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ısrarla kadrosunda görmek istediği golcü futbolcu için takas yöntemi gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Jahovic'in karşılığında Akdeniz ekibine Güven Yalçın'ı önermeyi düşünüyor.

38 maçta 20 gol attı

33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 20 gol atarken, Beşiktaş'ta bir türlü istenen verimi sağlayamayan Güven ise 29 karşılaşmada sadece 3 kez ağları sarsabildi.