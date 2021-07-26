Beşiktaş'ta gündem Diego Godin ve Daniele Rugani

Beşiktaş stoper transferi için harekete geçti. Siyah beyazlıların hedefindeki isimler Diego Godin ve Daniele Rugani.

Beşiktaş stoper transferinde rotasını İtalya’ya çevirdi. Siyah beyazlıların listesindeki ilk aday Cagliari forması giyen Diego Godin.

Beşiktaş yönetimi, Uruguaylı stoper ile yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı. Siyah beyazlılar, İtalyan ekibi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Cagliari Godin’in transferine onay vermesi halinde siyah beyazlılar Uruguaylı oyuncu ile resmi temaslar başlayacak.

Diğer aday Rugani

Beşiktaş'ın listesindeki diğer aday bonservisi Juventus’ta olan Daniele Rugani. Siyah beyazlılar İtalyan stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Godin transferinin gerçekleşmemesi halinde Rugani için Juventus’a resmi teklif iletilecek.

26 yaşındaki stoper, geçen sezonun ilk yarısında Fransa’nın Rennes takımında, ikinci yarısında ise Cagliari’de forma giydi. (NTV Spor)