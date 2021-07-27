Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın gündeminde Diego Costa, Luuk de Jong ve Chuba Akpom'un olduğu belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için arayışlarına devam ediyor. Yönetim, özellikle santrfor için aceleci davranmayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonlar ligini de düşünerek kaliteli bir ismi kadrosunda görmek istiyor. Golcü arayışlarına devam eden yönetim ise bir kaç futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Diego Costa’ya teklif yapan Beşiktaş, İspanyol oyuncudan haber bekliyor. 5 buçuk milyon avrodan görüşmelere başlayan tecrübeli futbolcu, 4 milyon avroya kadar indi. Benfica’nın da talip olduğu Diego Costa'ya Beşiktaş'ın 3 milyon avroluk teklif taptığı belirtildi.

Hollandalı Luuk de Jong da siyah beyazlıların gündeminde. Sevilla ile sözleşmesi devam eden 30 yaşındaki golcü için temaslar sürüyor. Middlesbrough forması giyen Chuba Akpom'un da Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezon da siyah beyazlıların ilgilendiği İngiliz golcü, yönetimden haber bekliyor. (TRT Spor)