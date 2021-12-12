Beşiktaş'ta favori Şenol Güneş; alternatif Cherchesov ve Okan Buruk

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temaslarda bulunan siyah beyazlılar, Rus teknik adam Stanislav Cherchesov’u da gündemine aldı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda 3 isim ön plana çıkıyor.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışıyor. Daniel Farke ve Slaven Bilic ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan siyah beyazlılar, Şenol Güneş ve Okan Buruk’u gündemine almıştı.

Beşiktaş’ta görev yaptığı 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanan Güneş’in adı ön plana çıkarken, Okan Buruk alternatifler arasında yer alıyor.

Yönetim kurulu, Rus teknik adam Stanislav Cherchesov ile de temasa geçti. Son olarak Rusya Milli takımını çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam Avrupa Şampiyonası’nın ardından görevinden ayrılmıştı.

Beşiktaş yönetimi yapacağı görüşmelerin ardından en geç çarşamba gününe kader yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor.