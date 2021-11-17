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Spor

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı bırakıldı

N'Sakala ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor

17 Kasım 2021 12:37

Beşiktaş'ta teknik heyetle sorun yaşayan Fabrice N'Sakala idmana çıkmadı. Yönetim, futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

Beşiktaş 'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş’ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz’la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, yapılan idmana çıkmadı.

Beşiktaş’ta idmana çıkmayan N’Sakala, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala'yla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

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