Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta teknik heyetle sorun yaşayan Fabrice N'Sakala idmana çıkmadı. Yönetim, futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.
Beşiktaş 'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş’ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz’la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, yapılan idmana çıkmadı.
Beşiktaş’ta idmana çıkmayan N’Sakala, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala'yla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.