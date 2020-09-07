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Beşiktaş'ta evcil hayvan ticareti yasaklanıyor

Belediye Başkanı Akpolat: Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisimizde süreci başlattık

07 Eylül 2020 17:54

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ta evcil hayvan ticaretini yasaklamak için ilk adımı attıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından süreci başlattıklarını açıklayan Akpolat, ''Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz'' dedi.

Rıza Akpolat'ın paylaşımı şu şekilde:

''Göreve gelirken can dostlarımızı asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. İşte bu anlayışla, Beşiktaş’ta evcil hayvan ticaretini yasaklıyoruz. Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisimizde süreci başlattık. Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz.''

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