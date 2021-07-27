Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları, transfer komitesindeki görevinden ayrıldı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, transfer komitesindeki görevinden ayrıldı.

Beşiktaş ’ta özellikle dış transferin önemli isimlerinden Erdal Torunoğulları, transfer komitesindeki görevinden ayrıldı. Yönetimdeki görevi devam edecek olan Torunoğulları’nın sağlık gerekçesiyle görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Erdal Torunoğulları kimdir?

21 Nisan 1964'te Kars'ta dünyaya gelen Erdal Torunoğulları evli ve üç çocuk babasıdır. Üniversitede ODTÜ'de okurken üçüncü sınıfta Hollanda'ya yerleşerek ticaret yapmaya başladı. 2013'te Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Fikret Orman'ın listesinde kulüp yönetiminde görev alan Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de bulunuyor. Flemenkçe ve İngilizce bilmektedir. Torunoğulları, Beşiktaş'ta futbol transfer, scouting ve futbol yapılanması sorumlusu olarak görev alıyor.