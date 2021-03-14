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Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun heyecanı

Cenk sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın oynadığı son 4 maçta forma giyemedi

14 Mart 2021 15:14

Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un tedavisi sürüyor. Topla antrenmanlara başlayan Cenk’in Medipol Başakşehir maçı kadrosunda olup olmayacağı netlik kazanmazken, karar maç öncesi yapılacak antrenmana göre verilecek.

Bir süredir saha antrenmanlarına çıkan 29 yaşındaki futbolcu, topla çalışmalara başladı.

Cenk’in Medipol Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında oynayıp oynamayacağı ise netlik kazanmadı. Maç öncesi yapılacak son antrenmanda durumuna bakılacak Cenk için karar verilecek.

Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Cenk, siyah beyazlı takımda 2 maça çıktı, 2 gol attı. Cenk sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın oynadığı son 4 maçta forma giyemedi.

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