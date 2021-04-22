Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, otobüs şoförü uyuşturucu etkisindeymiş!

TIKLAYIN - Beşiktaş'ta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

Sökülen iki bariyer demirinin otobüsün sağ ön tarafından içeri girdiği ve Sağ alt en arka koltukta oturan Sevgi Yamaç Yalçın başına isabet ettiği ortaya çıktı. Sağ önde oturan diğer bir yolcunun da ayağında kırık olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.