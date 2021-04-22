T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, otobüs şoförü uyuşturucu etkisindeymiş!

22 Nisan 2021 08:07

Balmumcu-Beşiktaş yönündeki alt geçitte seyir halindeki çifti katlı Özel Halk Otobüsü'nün bariyerlere saplanması sonucu bir yolcunun hayatını kaybetmesi diğer bir yolcunun da yaralanmasıyla ilgili başlatılan incelemede otobüs şoförünün uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıktı. Kazanın olduğu anda telefonla uğraştığı belirlenen şoförün, alt geçitte 282 metre sürüklendiği tespit edildi.

Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse sağlanan bariyere sıkışırken, M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağında kırık olan yolcu M.B. ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; olayla ilgili başlatılan incelemede sağlık kontrolüne götürülen gözaltındaki şoförün kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Otobüsün herhangi bir fren izi olmaksızın 282 metre sürüklenerek gittiği, otobüs bariyerlerdeki demirlerin bir kısmının sökülmesine neden olduğu belirlendi.

TIKLAYIN - Beşiktaş'ta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

Sökülen iki bariyer demirinin otobüsün sağ ön tarafından içeri girdiği ve Sağ alt en arka koltukta oturan Sevgi Yamaç Yalçın başına isabet ettiği ortaya çıktı. Sağ önde oturan diğer bir yolcunun da ayağında kırık olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

beşiktaşbeşiktaş otobüs kazasıotobüs şoförübeşiktaş ieetsevgi yamaç yalçın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24