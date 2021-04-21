Beşiktaş'ta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş'ta cep telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan Özel Halk Otobüsü'nün şoförü sevk edildiği mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklandı.

Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı Özel Halk Otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.