T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4 eksik

19 Kasım 2021 15:05

Süper Lig ’in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig ’in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş ’ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik kafileye şu isimleri dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N’Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"

beşiktaşsüper ligaytemiz alanyasporsakatlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24