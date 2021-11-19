Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4 eksik

Süper Lig ’in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig ’in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş ’ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik kafileye şu isimleri dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N’Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"