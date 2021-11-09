Beşiktaş'ta Alex Teixeira, bekleneni veremedi

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Brezilyalı yıldız çıktığı 10 maçta yalnızca 2 gollük katkı sağladı. Teixeira, fiziksel olarak da eski günlerini arattı.

Yıllık 2.3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı, 10 maçta sadece 2 gol atarken takıma asist katkısı sağlayamadı.

Çin'de futbola verilen arada 8 ay sahalardan uzak kalan Alex, bugüne kadar fiziksel olarak beklentilerin uzağında bir görüntü sergiledi. Siyah beyazlı taraftarları, transferiyle büyük heyecan yaşadıkları ve takıma büyük katkı yapmasını bekledikleri yıldız oyuncunun performası nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.