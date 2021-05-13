Beşiktaş'ta Aboubakar krizinin perde arkası

Beşiktaş'ta gözler Vincent Aboubakar'ın üzerinde. Siyah-beyazlı ekip Kamerunlu golcüyü ligin son maçına yetiştirmeye çalışırken, Aboubakar'ın "sözleşme" nedeniyle formasından uzak kaldığı ve bilerek oynamadığı iddia edildi.

Akşam Gazetesinden Şafak Gözmen'in haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasında kriz yaşanıyor. Aboubakar sakatlığını öne sürerek mukavelesindeki "30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" hükmünün yürürlüğe girmemesi için oynamıyor. Haberde golcü futbolcunun menajeri bu konuda Kamerunluya baskı yaptığı belirtilirken, 1.5 milyon euroluk maaşın 1 milyon 750 bin euroya çıkartılmasını istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncusunun Göztepe maçına yetişemeyeceğini açıklarken, Aboubakar Fatih Karagümrük maçındaki olaylar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. 29 yaşındaki futbolcu olası 2 maç ceza sonrası Türkiye Kupası finalinde de yer almayacak.

Beşiktaş'ın son oynadığı 10 maçın 9'unu kaçıran Aboubakar, bu sürede sadece Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısında görev yapabildi. Karşılaşmada sakatlığı nükseden Aboubakar, maça devam edemedi.

Beşiktaş cephesinden son açıklama

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray derbisi sonrası sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Vincent Aboubakar ile ilgili bir basın mensubunun "Sözleşme problemiyle ilgili olarak, sakatlığı dışında herhangi bir oynamama sebebi var mı?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyor. Öyle değil. MR'ında sağlık kurulu hocamız sıkıntı gördü. Kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Bir sıkıntı yok. Ağrısının geçtiğini hissettiği an sahada olacak. Aboubakar olmadan da bir sürü maç kazandık. Tek bir oyuncuya bu işi bağlamanın esprisi yok."