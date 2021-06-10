Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı; işte yapılan teklif ve ayrılık sebebi

Beşiktaş'la olan sözleşmesi biten ve serbest kalan 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, önceki gün Al Nassr’la 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Golcü futbolcunun ani vedası siyah-beyazlı taraftarları şaşırtırken, ayrılık nedeni ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar’ın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la anlaşmasının şaşkınlığı yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi biten ve serbest kalan 29 yaşındaki Kamerunlu golcü önceki gün Al Nassr’la sözleşme imzaladı.

Suudi basını mukavelenin 3 yıllık olduğunu duyurdu. Aboubakar’ın ise senelik 6 milyon euro garanti ücret kazanacağı yazıldı.

Bonuslarla birlikte 2 milyon euro teklif

Golcü futbolcunun ani vedası siyah-beyazlı taraftarları şaşkınlığa uğrattı. Ancak Beşiktaş yönetim kurulu ve teknik heyetin, Aboubakar konusunda ayrılığı göze aldığı aktarıldı.

Yönetim, deneyimli oyuncuyla yapılan yeni sözleşme pazarlığında bonuslarla birlikte en fazla 2 milyon euroya çıktı. Yıldız futbolcu ise 2.5 milyon euro garanti ücret ve başarı bonusu istedi.

Sakatlığa karşı özel maddeyi kabul etmedi

Porto'da ciddi diz sakatlığı yaşayan Aboubakar ayrıca kontratında olası sakatlığa karşı özel madde bulunmasını kabul etmedi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın tutumu da Aboubakar konusunda belirleyici oldu. Yalçın’ın son 12 resmi maçın 11’inde sakatlığını ileri sürerek forma giymeyen Kamerunlu golcüye tepkili olduğu savunuldu.

Siyah-beyazlı yönetimin bu nedenle Aboubakar ile yapılan pazarlıkta geri adım atmayarak fiyat artırmadığı kaydedildi. Beşiktaş formasını son olarak Sivasspor deplasmanında 45 dakika giyen Aboubakar toplamda 29 maçta oynadı.

Otomatik uzatma opsiyonu gerçekleşmedi

Sezon başında imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede 30 maçlık otomatik uzatma opsiyonu bulunan tecrübeli golcü 29 maçta kalarak bu maddenin devreye girmesine engel oldu. Aboubakar’ın şampiyonluğun ardından, “Sözleşmemdeki maddeyi sakatlandıktan sonra öğrendim” ifadelerini kullanması çeşitli tepkilere yol açmıştı.