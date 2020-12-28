Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı.

Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu.

Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta annesinin vefatı nedeniyle yarın Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar bu maçta görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da formasından uzak kalacak. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ve Adem Ljajic takımlarını yalnız bırakacak diğer isimler.

Siyah-beyazlı ekipte Ankaragücü maçında kaşına dikiş atılan ve görme güçlüğü yaşadığı söylenen Cyle Larin'in maça yetişmemesi durumunda ileri uçta görev alacak ismin Güven Yalçın olması bekleniyor.

Konuk ekipte ise sakatlığı süren Serhiy Rybalka dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Mensah, N'Koudou, Larin (Güven)

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Kayode, Gradel

Maçla ilgili notlar

Evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Kendi sahasındaki ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım; Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da mücadelede oynayamayacak.

Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını yalnız bırakacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, karşılaşma için kadroda yer alabilecek.

Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kalede görev alan Utku, karantina süreci nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü lig maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında forma giyememişti.

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.