Beşiktaş stoperini Brezilya'da buldu; yarın Türkiye'ye geliyor

Süper Lig’i geçen sezon şampiyon bitiren Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Cruzeiro'da oynayan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper oyuncusu Manoel Messias yarın İstanbul'da olacak.

Manoel Messias kimdir?

26 Yaşındaki Brezilyalı futbolcu Atletico Paranaense’de profesyonel futbol kariyerine başladı. Asıl pozisyonu stoper olmasına rağmen sağ bek de oynayabiliyor. Altı sezon Brezilya Ligi’nde Paranaense forması giyen Manoel 750 bin euro karşılğında Cruzeiro’ya transfer oldu. Profesyonel kariyerinde sadece iki takımda forma giyen 1.82 boyundaki stoper bir dönem Galatasaray’ın da gündemi gelmişti. Kariyerinde toplam 213 maça çıkan sambacı 13 kez fileleri havalandırdı.