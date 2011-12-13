T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Stoke City maçına hazır İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2011 23:15

-Beşiktaş Stoke City maçına hazır İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İngiltere'nin Stoke City takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın başındaki 15 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutulurken, takımın istasyon ve pas çalışmalarından sonra taktik ağırlıklı bir antrenman yaptığı bildirildi. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Quaresma antrenmana katılmazken, Simao ve Aurelio takımdan ayrı koşu yaptı. Ersan Gülüm ise çalışmalarını kendi programı doğrultusunda sürdürdü. Siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından yarınki maç için tesislerde kampa girdi. Bu arada, sakatlığı bulunan Quaresma saha kenarında teknik direktör Carlos Carvalhal ile bir süre sohbet etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24