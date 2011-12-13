-Beşiktaş Stoke City maçına hazır İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İngiltere'nin Stoke City takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın başındaki 15 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutulurken, takımın istasyon ve pas çalışmalarından sonra taktik ağırlıklı bir antrenman yaptığı bildirildi. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Quaresma antrenmana katılmazken, Simao ve Aurelio takımdan ayrı koşu yaptı. Ersan Gülüm ise çalışmalarını kendi programı doğrultusunda sürdürdü. Siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından yarınki maç için tesislerde kampa girdi. Bu arada, sakatlığı bulunan Quaresma saha kenarında teknik direktör Carlos Carvalhal ile bir süre sohbet etti.